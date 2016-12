Tegenstander Flames heeft nieuwe coach Tweet door Redactie



Foto: © photonews De Noorse vrouwenploeg heeft een nieuwe coach. Martin Sjögren zal op het EK de tegenstander van de Flames onder handen nemen. Martin Sjögren leidde in 2016 Linköpings naar de overduidelijke titel in de Zweedse Damalsvenskan. Maar hij heeft nu besloten om volgend jaar de Noren te leiden - ook op het EK. Op het EK spelen de Flames tegen Noorwegen, Nederland en Denemarken. Sinds deze week kan je tickets kopen voor de Belgische vakken op dat Europees kampioenschap.

