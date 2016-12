Belgian Red Flames mogen zich opmaken voor geweldig treffen met WK-finalist!

De Belgian Red Flames gaan zich in 2017 voorbereiden op het EK. En daar horen flink wat oefenduels bij in aanloop naar het moment van de waarheid.

Zo wordt er geoefend tegen Frankrijk B in januari, is er een interessant programma op de Cyprus Cup begin maart en worden er ook nog oefenwedstrijden in april en juni georganiseerd.

Dat een topland als Japan aan ons denkt? Een bewijs voor speelsters en staf dat hard werken loont!

Een van die oefenpartijen is alvast geregeld. Op 13 juni komt niemand minder dan Japan over de vloer. De WK-finalist van 2015 is het nummer 8 op de wereldranglijst.

"Dit is een prachtige wedstrijd, tegen een tegenstander van wereldformaat. Dat een topland als Japan aan ons denkt om een oefenwedstrijd te spelen, is een bewijs voor speelsters en staf dat hard werken loont", klinkt het bij bondscoach Ives Serneels.