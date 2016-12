Standard is punten definitief kwijt voor opstellen Imke Courtois, Gent herfstkampioen

door Redactie



Standard in evocatie tegen puntenverlies Super League, maar dat levert niets op

De zaak rondom Standard in de Super League is nu definitief. Een evocatiezitting heeft nu een definitief oordeel geveld. In het nadeel van Standard.