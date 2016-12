Ajax en Philtjens doen geweldige zaak in strijd Nederlands kampioenschap Tweet door Aernout Van Lindt

door Ajax wint, Twente verliest in laatste match 2016

Foto: © photonews De laatste speeldag van het jaar 2016 stond op het programma in de Eredivisie voor vrouwen. En het werden belangrijke uitslagen. De kloof tussen Ajax en Twente is namelijk uitgelopen van 5 naar 8 punten. Ajax won een spektakelduel van Telstar: 3-6. Van Dongen en De Ridder scoorden er elk twee voor het team van Davina Philtjens. Twente verloor dan weer met 3-2 bij het nummer drie uit de competitie, ADO Den Haag. Bakker en Jansen hadden de bezoekers nochtans op een snelle 0-2 voorsprong gebracht, maar daarna ging het fout voor het team van Lenie Onzia. Heerenveen (1-3 winst bij Achilles '29) en PSV (6-0 tegen PEC Zwolle) wonnen ook op speeldag 14. Na Nieuwjaar gaat de competitie in februari verder.

