Red Flames schuiven alweer op in FIFA-ranking

Foto: © photonews De Belgian Red Flames zijn op de laatste FIFA-ranking van het jaar alweer een plekje gestegen. En zo doen ze het vlak voor het EK 2017 toch wel al goed. Volgend jaar kan het alleen maar beter worden uiteraard. Op de laatste FIFA-ranking van 2016 gingen de Flames alvast een plaatsje omhoog. Ze springen over Oekraïne naar stekje 25 op de ranglijst en hebben Colombia, Rusland en Oostenrijk nog steeds in het vizier. In 2017 vallen met het EK en flink wat oefenwedstrijden veel punten te verzamelen voor de ranking. Mogelijk komt dan ook het beste resultaat ooit in zicht. De volgende ranking wordt opgemaakt binnen een drietal maanden. Dan weten we alweer meer. Voor de loting van het WK 2019 is vooral de UEFA-ranking belangrijk, waar de Belgen ook steeds verder naar boven opschuiven.

