Zesde editie van prestigieus dameszaalvoetbaltoernooi in Genk

door Redactie



De zesde editie van het indoortoernooi wordt het al, voor de gelegenheid opnieuw in de nieuwe indoorhal van Genk. Daar won Genk vorig jaar voor het eerst in de toen net nieuwe sporthal.

Sinds vorig jaar is de locatie de Sporthal van Genk op het SportInGenk Park, Emiel Van Dorenlaan 144 in Genk. Het terrein is, zoals in de voorgaande jaren, voorzien van een boarding. De wedstrijden worden met 5 tegen 5 gespeeld, hoewel frequent wisselen, wegens de boarding, zeker noodzakelijk is.

Bij de raaksen voor Super League en eerste nationale komen OH Leuven, Moldavo en Anderlecht B de thuisploeg uit Genk bekampen. In de reeks van provinciale ploegen zijn er tien teams ingeschreven, waaronder veel Limburgse teams. Op dinsdag komen dan de jeugdreeksen aan bod.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Op maandag 26 december:

- van 9.30 tot 14 uur: tornooi voor dames (niveau 2de nationale en provinciale)

- van 14 tot 20 uur: tornooi voor dames (niveau Super League en eerste nationale)



Op dinsdag 27 december:

- van 09.30 tot 14.30 uur: tornooi voor meisjes U13-ploegen (° 2003-2004)

- van 14.45 tot 15.15 uur: wedstrijd voor meisjes U12 (2004-2005)

- van 15.30 tot 20.30 uur: tornooi voor meisjes U15-ploegen (° 2001-2002)