Ook in 2017 een 'She Believes-cup' met vier toplanden!

Foto: © Photonews Terwijl in Europa de Algarve Cup en de Cyprus Cup wordt gespeeld met de Belgian Red Flames is er ook in de Verenigde Staten opnieuw een toernooi aan de gang. In de She Believes-cup treden vier wereldtoppers aan. Duitsland, Frankrijk, Engeland en de USA speelden in 2016 voor het eerst de She Believes-cup, anno 2017 komt er een nieuwe editie aan. Met dezelfde vier toplanden. Voor Duitsland, Frankrijk en Engeland een mooie voorbereiding op het EK, waar die eerste twee landen elkaar zelfs gaan tegenkomen. Vorig jaar vielen er erg leuke goals op het toernooi. We willen u die van Crystal Dunn graag nog eens laten zien. Geniet hier mee (opgelet, het laden van het filmpje kan even duren):

