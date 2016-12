De Soccer Trophy, met ook Red Flames op de afspraak

door Redactie



Maandag is het opnieuw zover. In Park Spoor Noord in Antwerpen gaat dan de Soccer Trophy van dit seizoen van start. Elke dag opnieuw een leuke dag, waarbij ook de vrouwen niet vergeten worden.

Het concept van de Soccer Trophy is bekend. Een leuke competitie indoorvoetbal op kunstgras en mét boarding. En dus ook voor de vrouwen. Net als de voorbije jaren zal een team met onder meer Jassina Blom present tekenen.

De Red Flame wint met haar team al jaren de hoofdprijs in Parkspoor Noord. Zij komen naar het vrouwentoernooi op maandagavond 26 december. Ook het vrouwentoernooi wint aan belang op de Soccer Trophy, zoals dat eerder ook al op de KKC het geval was.

Ook KV Mechelen komt afgezakt naar Antwerpen en wel met twee teams in de vrouwenreeksen. Binnen Mechelen wordt met graagte uitgezien naar dit leuke toernooi, midden in de winterstop. "We kijken er naar uit", klinkt het unisono. "Het resultaat zien we achteraf wel."

Ook Team 9000 - "Een amalgaam van veldspeelsters uit de omgeving rond Gent" - tekent present in Parkspoor Noord. "Het is eens iets anders, in een ontspannen sfeertje."

Het volledige programma:

Maandag 26/12: Heren recreatief 1

Heren recreatief 1 Maandagavond 26/12 (vanaf 15u!): Dames recreatief

Dames recreatief Dinsdag 27/12: Heren recreatief 2

Heren recreatief 2 Dinsdagavond 27/12 (vanaf 18u): Veteranen (Geboren voor 1981 met max. 2 spelers geboren tussen 1981-1986)

Veteranen (Geboren voor 1981 met max. 2 spelers geboren tussen 1981-1986) Woensdag 28/12: Heren recreatief 3

Heren recreatief 3 Donderdag 29/12: Jeugd U13

Jeugd U13 Vrijdag 30 /12: Jeugd U9

Jeugd U9 Maandag 02/01: Initiatiedag FTA + Kras

Initiatiedag FTA + Kras Dinsdag 03/01: Jeugd U11 + Jeugd U7

Jeugd U11 + Jeugd U7 Woensdag 04/01: Jeugd U10 + Jeugd U8

Alle tornooien worden afgewerkt op 1 dag.