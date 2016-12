Mooi kerstverhaal: ex-speelster Anderlecht bevallen!

door Redactie



Pauline Crammer speelde tot deze zomer bij Anderlecht, maar besloot haar contract er niet te verlengen. Om een wel erg bijzondere reden: de aanvalster was zwanger.

Samen met haar vriend trok ze terug vlak over de Franse grens, maar de Française is natuurlijk nog niet vergeten bij paars-wit. Ze hielden haar in de gaten en vandaag kwam er goed nieuws.

Pauline is namelijk bevallen van een dochter, Julia. Moeder en kind stellen het goed, de vrouwen van Anderlecht waren dolenthousiast met de geboorte van de nieuwe telg.

Ook wij willen Pauline Crammer van harte proficiat wensen en veel liefde van en voor de kleine Julia. Of de aanvalster in de toekomst haar voetbalcarrière opnieuw van het stof gaat halen is nog niet geweten.