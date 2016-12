KRC Genk Ladies doen mee aan prestigieus internationaal toernooi

door Aernout Van Lindt

Foto: © Jill Delsaux

De vrouwen van Anderlecht speelden afgelopen jaar een internationaal indoortoernooi in Duitsland, begin 2017 is het de beurt aan de KRC Genk Ladies. De tegenstand is niet min!