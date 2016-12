Laatste lijn richting EK ... vrijwilligers op post!

door Redactie



Het EK 2017 is nog veraf, maar de voorbereidingen worden alvast meer dan getroffen in Nederland. Er zijn ook al flink wat vrijwilligers gevonden, maar ...

Al meer dan 1000 vrijwilligers gaven zich op volgens de Nederlandse voetbalbond KNVB. Maar ze zoeken er nog steeds een 500-tal om te helpen tijdens het EK 2017.

Daarin nemen de Oranje Leeuwinnen het in een groep met onze Belgian Red Flames ook nog op tegen Denemarken en Noorwegen. In de kwartfinales volgen mogelijk Frankrijk of Duitsland.

Wil u ook vrijwilliger worden? Aanmelden als volunteer kan hier - opgelet: u moet zich in een speelstad drie keer kunnen vrijmaken.