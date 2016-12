Red Flame redde zich in allerijl: "Had al bekers en titels gewonnen, maar dit was ook erg leuke ervaring ... achteraf bekeken dan toch"

Lorca Van De Putte blikte terug op slopend seizoen in Zweden

Foto: © photonews

Een prangertje was het, de manier waarop Lorca Van De Putte zich wist te redden op het hoogste niveau in de Zweedse eerste klasse. Een punt op de slotspeeldag was voldoende voor Kristianstads tegen Umea en dat lukte ... zonder overschot.