Ook dit is de Soccer Trophy: Mannequin én Bin Challenges Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: AVL Op de Soccer Trophy kan en mag alles. Voetbal is er erg belangrijk, maar het gaat natuurlijk ook over fun en plezier onder vrienden of vriendinnen. Het jarenlange succesrecept van de KKC, maar dan indoor. Tussen de wedstrijden door zijn er mogelijkheden genoeg om je te amuseren. Een kickertafel, de mogelijkheid tot het spelen van diverse spelletjes, of gewoon eten en drinken? Het hoort er allemaal bij. En tussendoor worden er ook al eens wat leuke zaken gedaan. Zo hielden de winnaars een korte Mannequin Challenge, terwijl er ook een Bin Challenge was van Team 9000. Geniet mee:

