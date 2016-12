Speelster en keepster van het toernooi bekend Tweet door Redactie



Foto: © photonews Het indoortoernooi van Genk leverde een nieuwe thuiszege op voor de KRC Genk Ladies. In een spannende finale werd jong OHL geklopt. Ook enkele individuele prijzen werden uitgereikt. In een dolle finale toonde Hazel Engelen meermaals haar kunnen voor OH Leuven. Dat leverde haar uiteindelijk ook de prijs op voor beste keepster van het toernooi. Beste speelster werd een van de drijvende krachten van KRC Genk Ladies. Net als op het veld deed Lien Mermans het ook in de zaal voortreffelijk. In de provinciale reeks waren de prijzen voor Gent C (die de finale wonnen van KRC Genk B met 2-0), keepster Lowiese Seynhaeve en speelster Romy Camps van Rupelmonde.

