De toekomst is aan de vrouwen, schrijf je snel in

Martinez is duidelijk over de toekomst van Kompany Zien we Vincent Kompany ooit nog volledig fit terug op een voetbalveld op zijn allerbeste niveau? Het is een vraag die steeds concreter werd nadat hij vlak voor de interlan...

Dejaegere over de Gentse frustratie: "Weten dat we het kunnen, maar het komt er niet uit" Brecht Dejaegere moest nog voor de rust invallen voor de teleurstellende Esiti in het debacle op Racing Genk, maar kon het tij uiteindelijk niet meer keren. De middenvelder...

Martinez komt terug op rel rond Nainggolan: "Geen balkon om te roken, maar beoordeel hem op prestaties" Bondscoach Roberto Martinez kwam vandaag terug op de rel rond Radja Nainggolan. De bondscoach van de Rode Duivels spreekt alvast verzoenende taal en ging Nainggolan nog bek...

Premier League-elftal van 2016 telt één Belg Met alle Belgen in de Premier League, die bovendien hoge ogen gooien, kan je er donder op zeggen dat ze overal opduiken wanneer er een elftal van het jaar opgesteld wordt. ...

Transfergeruchten 29/12: Manias, Kabasele, Honda, ... Vanaf 1 januari barst het transfergeweld opnieuw los. In de eerste maand van het volgende jaar krijgen de clubs de tijd om bij te sturen waar nodig en versterking in huis t...

Meunier is niet van gisteren: "Ik hoop dat Aurier de Afrika Cup wint" Thomas Meunier heeft het naar zijn zin bij PSG. Ook al is hij geen vaste titularis, zijn speeltijd wijst erop dat hij meer dan een gewone reservist is tussen al die sterren.

Malaise duurt verder bij KV Kortrijk: "Negatieve reeks is een opeenstapeling van verschillende factoren" Het seizoen van KV Kortrijk is er een met hoogtes en laagtes. De West-Vlamingen begonnen matig aan het seizoen, hadden even play-off 1 in het vizier, maar zijn na 6 nederla...

Sint-Truiden wuift William Dutoit uit: "STVV was een fantastisch hoofdstuk in mijn leven én carrière" De overgang die al even in de lucht hing, was donderdag een feit. William Dutoit verhuist voor 3,5 jaar naar KV Oostende, maar gaf bij zijn vertrek op Stayen wel nog een af...