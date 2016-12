Drie wintertransfers voor Moldavo, maar ...

In eerste klasse staat Moldavo voorlopig maar net boven de rode lijn. Het wil daar graag wegkomen en heeft daartoe al enkele wintertransfers gedaan. Al kan niet iedereen meteen in actie komen.

"Moldavo krijgt versterking van drie speelsters", klonk het eerder al bij de club. Janna Van Hove komt terug van Tienen, Jill Verelst komt over van Genk Ladies en Julie Van Gestel komt van Lierse.

Maar: twee van hen mogen normaal niet aantreden in de nationale reeksen. Enkel Julie van Gestel, een keepster die overkomt van Lierse kan meedoen met de eerste ploeg, omdat Lierse geen seniorenteam meer heeft. Janna Van Hove en Jill Verelst zullen bij de provinciale ploegen spelen en zijn vooral transfers naar volgend seizoen toe.

Momenteel is het winterstop in het vrouwenvoetbal. Op zaterdag 14 januari wordt opnieuw gespeeld in eerste nationale. Moldavo begint met een thuiswedstrijd tegen Tongeren.