Herbeleef het indoortoernooi van Genk met deze leuke beelden

door Redactie



De Genk Ladies mogen een nieuwe prijs toevoegen aan de prijzenkast. In eigen huis wonnen ze opnieuw het Indoortoernooi na een spannende finale tegen OH Leuven.

De KRC Genk Ladies kwamen in eigen huis uit tegen Moldavo, OH Leuven en Anderlecht. Na een spannende groepsfase werd de finale uiteindelijk gespeeld en gewonnen tegen OH Leuven.

Dankzij Leo Stolck kunnen we jullie ook enkele leuke beelden delen van dit leuke toernooi in Genk, dat toch al aan zijn zesde editie toe was en groeit binnen het wereldje.