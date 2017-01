Daar is de eerste hattrick van het jaar al!

In 2017 zitten we uiteraard ook opnieuw het hele jaar op de eerste rij om jullie van nieuws te voorzien. Beginnen doen we bij het begin: bij de eerste match van het nieuwe jaar. Met meteen een hattrick.

Brisbane Roar en Melbourne Victory waren de eerste ploegen die in het nieuwe jaar de degens wisten te kruisen. En wel in de W-League, de vrouwelijke variant van de Australische A-League.

Melbourne Victory had in 2016 geen enkele keer weten te winnen in de eerste competitiehelft, maar wilde nu orde op zaken stellen. En dat deed het ook meteen.

Spiranovic had de bezoekers op voorsprong gezet, via Chapman kwamen ze nog even in de wedstrijd. En toen was het tijd voor Dowie. Met een doelpunt voor en twee na de rust zorgde ze voor een ruime 1-4 zege in Brisbane. De Britse zit zo dit seizoen al aan zeven goals.