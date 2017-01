OFFICIEEL: Janice Cayman heeft toptransfer naar Frankrijk te pakken

Na enkele jaren bij Juvisy trok Janice Cayman afgelopen zomer naar de USA. Ze werd kampioen, maar met oog op het EK in Nederland in de zomer van 2017 besloot ze deze winter opnieuw naar Europa te komen. Haar nieuwe club heeft nu eindelijk officieel bekendgemaakt dat Cayman er tekende.

Janice Cayman tekende namelijk voor drie seizoenen bij het Zuid-Franse Montpellier, een team dat samen met Lyon en PSG de strijd wil aangaan om de titel in de Ligue 1.

Dit seizoen werd enkel van die twee ploegen al verloren, maar zowel PSG als Lyon moeten nog op bezoek komen in Montpellier. Alles is dus nog mogelijk.

De komende drie jaar maakt Cayman dus deel uit van een Europese subtopper, die aast op voetballen in de Champions League. De top-2 van de Ligue 1 plaatst zich daarvoor. Afgelopen (na)zomer won de Flame nog de titel in de USA met Western New York Flash.