OHL Vrouwen maken al werk van de toekomst Tweet door Bart Vandenbussche

door

Foto: © Jimmy Raemdonck OH Leuven maakt al werk van de toekomst. Dat mag nu al duidelijk zijn, ook bij de vrouwen. Zo is er al een nieuwe keeperstrainer aangetrokken. Technisch coördinator Maarten Timmermans heeft ondertussen volgens de webstek van OH Leuven al contacten met trainster Niki De Cock en met Jan Bergans voor een langer verblijf bij OHL. Wat de keeperstrainingen is er een wijziging op til. Wanda Haeck speelt nu nog bij Sterrebeek in doel, maar zal vanaf volgend jaar keeperstrainster worden bij OHL.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.