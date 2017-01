Herbeleef het historische 2016 van de Red Flames Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews 2016 was het jaar waarin de Belgian Red Flames zich wisten te kwalificeren voor Euro 2017. Een wonderlijk jaar, eentje vol geschiedenis. Het puntje dat gehaald werd in en tegen Engeland, de historische kwalificatie voor het EK 2017 in Nederland én een leuke en goede campagne op de Algarve Cup. 2016 was een echt boerenjaar voor de Belgian Red Flames, zoveel is duidelijk. Maar belangrijker: de Flames kijken ook uit naar het nieuwe jaar. Daarin worden ook nog grootse dingen verwachten. 2016 herbeleven? Dat kan via deze aftermovie van het jaar. Geniet even mee: 2016 werd het jaar van onze allereerste @UEFAWomensEURO-kwalificatie.@proximus11 maakte een mooie terugblik! 🔥⚽ #WEURO2017 #Flames4History pic.twitter.com/7Odjq9Lp7i — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) 4 januari 2017

