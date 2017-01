Nog een serieuze aanwinst voor team Cayman Tweet door Aernout Van Lindt

Foto: © photonews Janice Cayman zal in 2017 uitkomen voor Montpellier. Maar zij is niet de enige grote transfer die de ploeg heeft gedaan. Neen, er is meer! Ook de Zweedse Stina Blackstenius komt de rangen namelijk versterken. Zij staat te boek als een van de grootste talenten uit het Scandinavische land. Afgelopen seizoen werd ze in eigen land kampioen voor Linköping. Nu gaat de 20-jarige dus ook eens het buitenland verkennen. Samen met Cayman moet ze de ambitites - top-2 en voetballen in de Champions League - proberen waarmaken. Blackstenius zal met nummer 15 voetballen bij de Zuid-Franse club en zal de komende drie jaar te bewonderen zijn in het oranje-blauw van de club.

