"Geef 10% van het TV-geld aan het vrouwenvoetbal"



Foto: © photonews Het riante loon van Axel Witsel (18 miljoen euro per jaar!) bij zijn Chinese club staat in schril contrast met de hongerloontjes waarvoor de vrouwelijke topvoetbalsters in ons land spelen. Als het aan Bianca Debaets (CD&V) ligt, zal het niet lang meer zo zijn. "Het is niet normaal dat een mannelijke profvoetballer op een dag evenveel verdient als een vrouwelijke prof op een heel jaar", is Debaets ferm bij Sporza. "Daarom vragen we nu in een voorstel dat de Belgische profclubs tien procent van het geld uit het tv-contract afstaan om daarmee vrouwen- en jeugdclubs beter te omkaderen." "Met 10% van het geld van de tv-gelden zou je alle Belgische vrouwelijke profs al een basisloon kunnen geven. We gaan nu met enkele mensen aan tafel. Vrouwenvoetbal komt al meer in een positief daglicht, maar er zijn nog stappen te zetten."

