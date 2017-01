Soccer Trophy zit er alweer op: "Altijd leuk om hier te komen" Tweet door Aernout Van Lindt

door

Foto: © Soccer Trophy In Park Spoor Noord in Antwerpen is de Soccer Trophy twee weken bezig geweest. En het werd elke dag opnieuw een leuke dag of avond voor alles en iedereen. Ook de spelers en speelsters genoten telkenmale met volle teugen. Het concept van de Soccer Trophy is bekend. Een leuke competitie indoorvoetbal op kunstgras en mét boarding. En dus ook voor de vrouwen. KV Mechelen tekende present met twee teams, ook Kontich vaardigde een ploegje af en uiteindelijk was het een team rond Red Flame Justien Odeurs dat - net als vorig jaar - won. Iedereen sprak over een geslaagd toernooi. Maar het vrouwenvoetbal zat ook hier in de lift. Zowel bij de U11 als de U13 speelde er ook alvast een meisjesteam mee onder de jongens. Bij de U13 waren dat de Futurogirls. "Ze hebben 3 matchen gewonnen en 3 verloren met het kleinste verschil onze meisjes zijn gewoon om met jongens samen te spelen maar de tegenstanders waren verrast door het niveau van onze meisjesploeg", klonk het bij de trotste girls Chelsea, Caitlin, Lise, Auke, Lore en Marie.

