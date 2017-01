Coryn scoort, Lille bekert verder Tweet door Redactie



Foto: © photonews In de Beker van Frankrijk stonden vandaag nog veel duels op het programma. Wij keken uit naar het treffen van enkele Red Flames met Val d'Orge. Lille moest het namelijk opnemen tegen een lager genoteerd team, maar dat betekende niet automatisch ook een vrijgeleide voor Coryn, Demeyere en Coutereels. Uiteindelijk zouden de bezoekers flink wat weerwerk bieden, al won Lille al bij al toch nog vlot. Rachel Saidi had voor de voorsprong gezorgd in de eerste helft, daarna duurde het lang voor de 2-0 viel. Eerst Bauduin op een kwartier voor het einde en dan Jana Coryn in de absolute slotfase zorgden nog voor een 3-0 overwinning. En zo zitten de Flames van Lille net als Montpellier en 30 andere ploegen in de 1/16e finales. 87' Le #LOSC enfonce le clou grâce à un but de #Coryn ⚽️#LOSCFCFVO (3-0) 👍 pic.twitter.com/Pr1XUZvsep — LOSC (@losclive) 8 januari 2017

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.