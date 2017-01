De momenten van onze redacteur: vrouwen en kinderen eerst, met Red Flames, Tessa en het kindje van Verdier

2016 was andermaal een opmerkelijk voetbaljaar met veel hoogtepunten. Elke Voetbalkrant-redacteur kiest daarom zijn drie persoonlijke voetbalmomenten van het voorbije jaar. Vandaag aan de beurt: Aernout Van Lindt.

De voorbije week zag u erg veel passeren van de titel van Club Brugge, de titel van Leicester City en vele andere zaken die een diepe impact maakten het afgelopen jaar. Maar toch zijn er nog een aantal zaken waar erg weinig over gesproken is.

Red Flames naar het EK

Vooreerst schreven de Belgian Red Flames geschiedenis, door zich voor de eerste keer te plaatsen voor de eindronde van een EK. In 2017 moeten ze tegen Denemarken, Noorwegen en Nederland maar laten zien dat ze écht de stap van Europese middenmoot naar (sub)top kunnen maken.

Maar 2016 was alvast een heerlijk jaar. Goede prestaties op de Algarve Cup, een onverhoopt - maar verdiend - puntje in Engeland en als klap op de vuurpijl de kwalificatie voor het EK. De fans hebben de weg naar de Flames gevonden, ook dat zorgt dan al eens voor kippenvel.

Tessa Wullaert in de CL-finale

Als we in 2017 van meer successen mogen dromen, dan zullen we daarvoor zeker Tessa Wullaert nodig hebben als vaandeldraagster van het Belgische vrouwenvoetbal.

Anno 2016 stond ze in de finale van de CL-finale, hopelijk kan ze in 2017 nog meer speeltijd genereren bij Wolfsburg en écht belangrijk gaan worden voor de Wolvinnen.

Zoontje verdier scoort

En verder moesten we het toch vooral hebben van de kleine hartverwarmende momentjes. Een eerbetoon na de aanslagen in Brussel, eerbetonen aan overleden helden, een beetje humor hier of daar, allemaal erg knap.

Exemplarisch was het toen het zoontje van Nicolas Verdier eerder in 2016 na een wedstrijd op Malinwa werd losgelaten en pardoes van aan de rand van de zestien op doel trapte - en scoorde.