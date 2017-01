"De Champions League winnen, dat zou een boost zijn voor haar Ã©n de Flames"

"De Champions League winnen, dat zou een boost zijn voor haar én de Flames"

door Redactie



Ives Serneels schat de kansen in van Tessa Wullaert

Foto: © photonews

Hét uithangbord van de vrouwenvoetbalsport is en blijft Tessa Wullaert. Voor haar komt er een erg lastig, maar ook mooi 2017 aan. Tot wat is ze allemaal in staat?