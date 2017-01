Westerlo oefende tegen Duitse club

Westerlo is aan de weg aan het timmeren met hun vrouwenploeg. Afgelopen weekend speelden ze zelfs een internationale wedstrijd.

In 4e provinciale Antwerp heeft Westerlo tot op heden een perfect rapport: 33 op 33. Promotie naar derde provinciale ligt dus in de lijn der verwachtingen voor het team, waarrond ook een Academie is gebouwd.

Afgelopen weekend werd geoefende tegen Borussia Mönchengladbach, een Duitse tegenstander met toch wel wat naam en faam in het Duitse vrouwenvoetbal.

Een ongelijke strijd was het dus, waardoor de bezoeksters ook met ruime cijfers wonnen. De 0-14 was echter wel een interessante ervaring met oog op de toekomst.