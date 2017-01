Alex Morgan heeft grote doelen in Frankrijk

door Redactie



Alex Morgan zal de komende zes maanden op huurbasis uitkomen voor Olympique Lyon. En dus willen de Fransen uiteraard opnieuw vol voor de prijzen gaan. Een nieuwe treble is nog mogelijk en Morgan mikt hoog.

Op een eerste persconferentie gaf Alex Morgan meteen aan dat ze al jaren graag naar Lyon wilde komen. "Nu diende de kans zich aan om de stap te wagen, dus ben ik naar hier gekomen."

🇫🇷 Alex talks about move to #OL. Laughed out load at some parts. #D1F 😄 pic.twitter.com/CzigGtVJf9 — WoSo Comps (@WoSoComps) 8 januari 2017

"Ik wil hier evolueren als voetbalspeelster én ik wil prijzen pakken. Lyon pakte al veel prijzen, dus wil ik dat met hen ook blijven doen", is Morgan best ambitieus.

"Het is een mooi platform om het vrouwenvoetbal in de wereld te laten groeien. De meeste fans waren positief met de stap die ik heb genomen, wat ook leuk was voor mij."