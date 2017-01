OHL Vrouwen strekken de beentjes ... en u kan erbij zijn! Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De OHL Vrouwen willen ook in 2017 verder gaan op het goede elan. Om de werking te financiëren gaat het ook over tot een jaarlijks evenement, waarbij iedereen zich van zijn sportiefste kant kan laten zien. De OHL Vrouwen strekken de beentjes in het Eneco-Stadion ten voordele van de werking. Op 18 februari organiseren ze namelijk 'Eentje is Geentje', de jaarlijkse fuif. Vanaf 21 uur is iedereen welkom, een dj zorgt voor de nodige muziek de hele avond en nacht. Iedereen is welkom, steunkaarten aan vier euro kunnen vanaf heden gekocht worden bij de speelsters. Op 18 februari zelf kan je ook nog kaarten kopen aan de kassa. "Iedereen is meer dan welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! En vergeet niet “Eentje is Geentje", klinkt het bij de Ladies.

