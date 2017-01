Wereldtopper hangt schoenen aan de haak

door Redactie



Kelly Smith maakte een geweldige carrière door bij Arsenal en in de Verenigde Staten, maar daar is een einde aan gekomen.

Ze was de eerste echte superster van het Britse voetbal en won verschillende titels met Arsenal over verschillende periodes, maar Kelly Smith heeft op 38-jarige leeftijd beslist om de voetbalschoenen aan de haak te hangen.

Smith scoorde in haar carrière liefst 46 keer voor het Engelse nationale team en dat is nog steeds een record aller tijden. Ter vergelijking: Karen Walker maakte er in haar carrière 40, bij de Red Flames zitten Tessa Wullaert en Aline Zeler op 28.

Links, rechts of met het hoofd? Voor de winger maakte het allemaal niet zo heel veel uit. Bekijk hier een mooie compilatie van enkele van de mooiste goals die ze in haar carrière maakte.