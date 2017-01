'Nederland heeft nieuwe coach'

door Redactie



Ook Nederland probeert zich in alle rust voor te bereiden op het EK in eigen land. En dat zal het moeten doen met een nieuwe coach, die vrijdag wordt voorgesteld.

Arjan Van Der Laan was nog niet eens zo'n lange tijd coach van de Oranje Leeuwinnen, maar eind 2016 kreeg hij alvast de bons van de Nederlandse voetbalbond.

Zijn assistente Sarina Wiegman nam voorlopig de honneurs waar, nu werd volgens Fox Sports ook beslist dat Wiegman definitief zal overnemen.

Foppe de Haan zal haar bijstaan, vrijdag wordt Wiegman meer dan waarschijnlijk officieel voorgesteld door de Nederlandse voetbalbond. Op het EK 2017 zijn we in Nederland met het thuisland gelinkt in groep A.