Twee Flames samen in Zweden anno 2017

door Redactie



Vorig seizoen speelde Tine Schryvers samen met Tine De Caigny nog bij het Noorse Valerenga, anno 2017 kiest de aanvalster voor een nieuwe competitie in een Europees topland. Bij een andere Red Flame.

Opnieuw zal ze een andere Red Flame vinden bij haar team, want Tine Schryvers trekt naar het Kristianstads waar Lorca Van De Putte onlangs haar contract verlengde tot midden 2017.

In Zweden hoopt de aanvalster in een nog hoger aangeschreven competitie verder te leren en zo ook bij de Red Flames een belangrijkere rol te kunnen claimen.

Sinds woensdag zijn de speelsters in Kristianstads voor de eerste echte veldtrainingen van een speciaal seizoen. Ook voor Schryvers is het EK in Nederland halen een doel.