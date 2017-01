Vivianne Miedema in de voetsporen van Alex Morgan

door Redactie



Vivianne Miedema zal in de voetsporen treden van Alex Morgan. De speelster van de Oranje Leeuwinnen zal namelijk deze zomer met iets speciaals komen.

Rondom het EK in eigen land zal Miedema een van de sterren zijn om in de gaten te houden. Ook tegen de Belgian Red Flames zal ze graag willen scoren om door te gaan naar de kwartfinales op het EK.

Maar deze zomer zal ze ook een kinderboek uitbrengen. Dat laat Flowsports alvast weten. Het boek moet een leidraad worden met praktische tips voor jonge meisjes die willen voetballen.

Miedema zelf is enorm populair in Nederland. De speelster komt momenteel uit in de Bundesliga voor Bayern München, maar scoorde al vaak voor de Oranje Leeuwinnen. En ze is nog steeds amper 20 jaar jong.