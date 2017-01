Club Vrouwen beginnen nieuwe jaar met 13 goals - en wat nog in het nationale voetbal?

door Redactie



In de nationale reeksen van het vrouwenvoetbal werd zaterdag flink wat gevoetbald, al vielen vele wedstrijden ook letterlijk in het water.

In eerste nationale is er een aflossing van de wacht. WS Woluwe verloor in eigen huis verrassend van Eendracht Aalst (0-2), terwijl AA Gent wél won bij Massenhoven (1-4).

En zo is Gent de nieuwe leider in de eerste nationale, met twee punten meer dan Woluwe én een match minder gespeeld.Saint-Ghislain won van Anderlecht B, Merkem ging winnen bij Egem na een spektakelduel.

Tweede nationale A gaf ons enkele afgelastingen, maar daar trok Club Brugge zich weinig van aan. Zij begonnen met een 0-13 zege in en tegen Montreul erg sterk aan 2017. Sinaai won de derby bij Beveren (0-1) en is zo voorlopig derde in de stand.

Maria-ter-heide won in 2B van staartploeg Wezemaal met duidelijke cijfers. Door de 0-5 zege zetten ze extra druk op Wuustwezel, dat zijn wedstrijd afgelast zag.