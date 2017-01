Jeugd Gent Ladies gaat internationaal Tweet door Redactie



Foto: © Louis Evrard De Gent Ladies bouwen aan de toekomst met heel wat jeugdteams bij de dames. En ook die jeugdteams gaan nu internationaal. Zowel de U13 als de U15 gaan namelijk aan de bak in de Topshelf GSA Europa league, waar ze teams uit Nederland en Duitsland treffen in een Europese competitie. Bedoeling van de competitie is om de meisjes op jonge leeftijd ook tegen leeftijdsgenoten uit het buitenland aan de slag te laten gaan, zonder daarbij al te grote verplaatsingen te doen. De U13 zit in een groep met Eldenia, DIA, Utrecht, Woezik en de Topshelf Academie. De U15/U16 van zijn kant komt uit tegen 't Gooi, Alliance 22, Desto, Eldenia, Orion en de Topshelf Academie.

