Daar is de Gouden Schoen voor vrouwen: "Damesvoetbal in volle ontwikkeling"

door Redactie



We hebben er meer dan een halve eeuw moeten op wachten, maar anno 2017 is het dan toch zover: de Gouden Schoen voor vrouwen komt eraan. Wie wordt de eerste vrouwelijke Gouden Schoen?

Het zat al enkele maanden in de pijplijn, maar ook bij Het Laatste Nieuws hebben ze ingezien dat het vrouwenvoetbal in de lift zit en met rasse schreden op weg is dé hype van 2017 te worden.

Op 8 februari zal de show dus ook live op VTM voor het eerst aandacht geven aan het vrouwenvoetbal. “Het damesvoetbal is in volle ontwikkeling en de Red Flames gaan voor het eerst naar het EK", aldus Peter Denruyter, chef sport van VTM.

"Het leek ons dan ook logisch dat we de dames de erkenning gaven waar ze recht op hebben", klinkt het nog bij Denruyter. En dus gaan we vanaf dit jaar ook een Gouden Schoen geven aan Tessa Wullaert, Janice Cayman, Aline Zeler of een van de andere genomineerden.