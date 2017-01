Jeugd Gent Ladies speelt gelijk in internationaal duel

Kledijsponsor van AA Gent verlengt contract met de Buffalo's tot 2019 Het Belgische sporttextielbedrijf Jartazi zal ook de komende twee seizoenen de shirts van AA Gent ontwikkelen. De Buffalo's kozen na het faillissement van Masita begin 2015...

Transfergeruchten 16/01: Nog een middenvelder weg bij Standard, ook nieuws over Schoofs, Belfodil, Akpala, Schrijvers... Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Na het knallen van het vuurwerk kan nu ook de transfermarkt officieel worden open geknald. De hele maand moet u er bij ons niks van miss...

Juventus pakt uit met nieuw logo... en dat ziet er hélemaal anders uit dan het oude Juventus is al jaren aan een stuk dé te kloppen ploeg in Italië. De Oude Dame rijgt de titels aan elkaar en veegt de vloer aan met de concurrentie. Maar dat wil niet zeggen...

Van Gaal verrast vriend en vijand en zet punt achter rijk gevulde carrière Louis van Gaal houdt het voor bekeken als trainer. Dat liet hij maandagavond weten bij de uitreiking van een lifetime award. De Nederlandse oefenmeester was tot eind vorig ...

Milan zet scheve situatie recht dankzij Bertolacci en Bacca, Real Sociedad zet Atlético onder druk Dinsdag trekken ook de Belgische profclubs zich weer écht op gang met de halve finales in de Beker van België. In het buitenland wordt er echter niet stilgezeten, want ook ...

Afrika Cup: Ex-speler van Cercle bezorgt Belgisch getint Congo zege, titelverdediger Ivoorkust gelijk tegen Dossevi en co Terwijl de meeste Europese clubcompetities zich opnieuw op gang trekken, is de Afrika Cup in Gabon volop aan de gang. Maandagavond kwam ook titelverdediger Ivoorkust in act...

Niet Messi, niet Ronaldo, maar wel Neymar is de meest waardevolle speler in Europa, drie Belgen in top 25 Niet Lionel Messi, niet Cristiano Ronaldo, maar wel de Braziliaan Neymar is op dit moment de meest waardevolle speler in Europa is. Dat heeft een onderzoek van CIES Footbal...