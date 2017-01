Nieuwe coach en meteen 0-5 zege! Tweet door Redactie



Foto: © Dames Maria-Ter-Heide Goed nieuws voor Maria-ter-Heide. Het won zijn eerste wedstrijd van 2017 met ruime cijfers en mag zich zo klaarmaken voor een onvervalste topper volgende week. Veel wedstrijden werden afgelast dit weekend in het nationale voetbal, maar in Wezemaal lag de groene grasmat er goed bij. En dus kon er gespeeld worden. Het was de eerste wedstrijd onder de nieuwe coach Steve Herbots en na 35 minuten stond er al een geruststellende 0-4 voorsprong op het bord. Mariska Hufkens opende de score snel op aangeven van Emily Van Loon (0-1) en wat later loodste Hufkens op haar beurt Babs Franken door de defensie, Die scoorde oog in oog met de keeper (0-2). Wezemaal moest achteruit en Stephanie Ehlen zorgde voor een hoogtepunt met een heerlijke stifter: 0-3. Boeren en De Bel zorgden nog voor forfaitcijfers. Volgende week wacht de topper tegen Wuustwezel. '7 0-1 Mariska Hufkens

'21 0-2 Babs Franken

'28 0-3 Stephanie Ehlen

'35 0-4 Lissa Boeren

'69 0-5 Cathy de Bel

