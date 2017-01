Ook deze vrouwen kregen hun FIFA-badges opgespeld Tweet door Redactie



Foto: © photonews Ook de dames worden niet vergeten bij de uitreiking van de FIFA-badges voor 2017. Zo zijn er ook nieuwe gezichten bij, ook bij de vrouwen. Bij de mannen zijn er voor dit jaar 7 scheidsrechters die afgelopen donderdag op de bondszetel hun FIFA-badge mochten gaan in ontvangst nemen. Dat waren: Alexandre BOUCAUT

Sébastien DELFERIERE

Nicolas LAFORGE

Erik LAMBRECHTS

Jonathan LARDOT

Bart VERTENTEN

Lawrence VISSER Bij de assistenten zijn er 10 geselecteerd en ook in het Beach Soccer en het Futsal werden zelfs enkele FIFA-badges uitgereikt voor refs bij de KBVB. Maar ook de vrouwen werden niet vergeten. Hannelore Onsea, Loïs Otte, Irina Lyussina en Tina Tyteca zullen in 2017 onze FIFA-refs zijn in het vrouwenvoetbal. Pierart, De Vries, De Cremer en Etienne zijn de vier FIFA-assistentes dit jaar.

