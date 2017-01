Jeugd Gent Ladies doet het goed in de 'Europa League' Tweet door Redactie



Foto: © KAA Gent Ladies De Gent Ladies bouwen aan de toekomst met heel wat jeugdteams bij de dames. En ook die jeugdteams gaan nu internationaal, zoals elke maand. Zowel de U13 als de U15 gaan namelijk aan de bak in de Topshelf GSA Europa league, waar ze teams uit Nederland en Duitsland treffen in een Europese competitie. Afgelopen weekend waren er de eerste wedstrijden van 2017, maar ook voor Nieuwjaar werd er uiteraard al gevoetbald in deze competities. De U13 speelde voor de winterstop reeds 0-0 tegen Borussia Mönchengladbach en won met 0-9 tegen SC 't Gooi. De U15 won 5-7 tegen Borussia Mönchengladbach en won met 0-2 van DSVP U16. Hun wedstrijd afgelopen weekend werd afgelast door het slechte weer.

Heeft u zelf nieuws of wil u uw club in de belangstelling brengen? Contacteer ons via vrouwen@voetbalkrant.com.