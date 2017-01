Flames trotseren de koude voor pittige training

Het jaar 2017 is nu ook echt begonnen voor de Belgian Red Flames. Op dinsdag werd voor het eerst getraind op het nationaal oefencentrum in Tubeke. Woensdag werd de kou getrotseerd.

Op de 'berg' in Tubeke was het om 10.30 uur nog erg koud. Terwijl tenen er bij een flinke persmeute stilaan afvroren, trainden de Flames met oog op een trainingsmatch donderdag in en tegen Frankrijk B. En vooral met oog op het EK 2017 in Nederland, het grote doel dit jaar.

Een pittige training, waarbij verschillende afwerkvormen ook ten berde kwamen. Dat de ballen er vlotjes invlogen? Dat staat uiteraard buiten kijf.

De Flames hebben nog een druk programma deze week. Na de oefenwedstrijd zijn er nog trainingen op vrijdag en met oog op de komende maanden volgt er ook nog een photoshoot. Het moge duidelijk zijn: de trein is vertrokken.