Serneels laat enkele sterkhouders thuis: "Kansen geven"

Donderdag om 11 uur in de ochtend staat de eerste wedstrijd van 2017 op het programma voor de Belgian Red Flames. In de buurt van Parijs volgt op het Frans oefencentrum een partij tegen Frankrijk B. Maar een wandeling in het park wordt dat zeker niet, temeer ook de Belgen niet op volle sterkte zijn.

"Frankrijk B is een stevige tegenstander, die wedstrijd is even belangrijk als alle andere. Ik was heel blij dat we deze wedstrijd hebben kunnen regelen", blikt bondscoach Ives Serneels enthousiast vooruit.

Al gaan enkele topspeelsters niet mee naar Frankrijk. "Klopt, we gaan enkele speelsters kansen geven om te spelen die vaak of altijd bij de selecties zitten, maar wat minder speeltijd hebben gehad de voorbije maanden."

Zal zeer pittige oefenpartij worden

Onder meer Cayman en Wullaert worden thuisgelaten, terwijl met Biesmans, Van De Putte en Odeurs enkele andere pionnen geblesseerd verstek moeten laten gaan. 'Er zitten verschillende profspeelsters bij Frankrijk B, dus het zal een zeer pittige wedstrijd worden. Onze voorbereiding is niet optimaal, maar dat kan op een EK ook gebeuren."

Slotsom: "Het is nu aan ons om klaar te zijn voor deze wedstrijd. Het wordt een belangrijke test en meer dan een oefenwedstrijd. We moeten stap voor stap verder bouwen. Hierop kunnen we verder groeien de komende maanden." Donderdag om 11 uur, Frankrijk B tegen de Belgian Red Flames.