Nationale nummer 1 onder het mes en maanden out

Real Madrid heeft voor de tweede keer in vier dagen verloren. Na de competitienederlaag in Sevilla ging de Koninklijke vanavond op eigen veld onderuit tegen Celta Vigo in d...

Anderlecht is quasi klaar met zijn huiswerk, behalve voor een keeper en als er zich een enorme opportuniteit voordoet. In die laatste categorie valt Nicolas Lombaerts, als ...

Tien dagen geleden kon Liverpool op Anfield Road niet scoren tegen Plymouth Argyle in de FA Cup. De club uit de League Two dwong zo een replay af, maar ging vanavond strijd...

AA Gent heeft de Zweedse middenvelder Tesfaldet "Tess" Tekie voor 3,5 seizoenen vastgelegd. Maar wat moeten we weten van deze 19-jarige creatieve middenvelder? We vroegen h...

De Costaricaan Bryan Ruiz is tot beste voetballer van Noord- en Midden-Amerika en de Caraïben in 2016 uitgeroepen. Het is de eerste keer in zijn carrière dat de voormalige ...