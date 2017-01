Panenka hier, rabona daar, dansmoves ginds ... het is feest bij de familie Hegerberg

door Redactie





Foto: © photonews

Voetbal is en blijft een sport van plezier. En dat hebben ze ook in Noorwegen meer dan begrepen. De zusjes Hegerberg op training? Dat is en blijft dolle pret. Geniet maar eens mee.