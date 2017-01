Red Flames winnen van Frankrijk B - met dank aan Jana Coryn en Davinia Vanmechelen Tweet door Redactie

Belgian Red Flames kloppen Frankrijk B in pittige oefenpartij

Foto: © photonews De Belgian Red Flames trokken woensdag naar Frankrijk, om er een oefenwedstrijd te spelen op donderdagmiddag tegen de B-ploeg van Frankrijk. Geen te onderschatten tegenstander, maar er werd wel gewonnen. Voor bondscoach Serneels was het een ideaal moment om speelminuten te gunnen aan enkele speelsters die de voorbije maanden en jaren bij de Flames vaak werden geselecteerd, maar niet vaak aan de bak kwamen. Wullaert, Cayman, Van De Putte, Odeurs en nog enkele basisspeelsters bleven in België, een 18-koppige selectie met veel youngsters trok naar Frankrijk. En die jonge ploeg trok uiteindelijk aan het langste eind tegen een sterk voor de dag komend Frankrijk B. Jana Coryn bewees haar goede vorm van bij Lille met een doelpunt en ook Davinia Vanmechelen (Standard) scoorde. Eindstand: 1-2.

