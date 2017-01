Beste speelster van Europa en beste speelster van Noord-Amerika ... samen in de spits

door Redactie



In Noord- en Midden-Amerika werden afgelopen week flink wat prijzen uitgereikt. Zo ook bij de vrouwen. Een topfavoriete pakte de eindwinst.

Alex Morgan is namelijk de beste speelster van het continent. De Amerikaanse - die onlangs op huurbasis naar Lyon vertrok - ging onder meer Heath en Dunn vooraf.

Opmerkelijk: eerder werd Ada Hegerberg door de UEFA al uitverkoren tot beste speelster van Europa. En laat beiden nu de komende maanden samen in de spits staan bij Lyon.

Slotsom: Lyon is dé te kloppen ploeg in Frankrijk en de Champions League. Aan de Belgen om roet in het eten te gooien. Tessa Wullaert kan met Wolfsburg in de kwartfinales van het kampioenenbal de Zuid-Fransen uitschakelen, in de competitie doet het Montpellier van Janice Cayman het prima.