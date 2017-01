Bondscoach blikt tevreden terug: "Goede manier om het jaar in te zetten"

door Redactie



De Belgian Red Flames begonnen het nieuwe jaar met een knappe overwinning in en tegen Frankrijk B. De 1-2 zorgde voor blije gezichten achteraf, ook bij de bondscoach.

Ives Serneels was uiteraard opgetogen met de overwinning bij Frankrijk B. Op voorhand had hij al aangegeven dat de wedstrijd tegen de Fransen wel degelijk belangrijk was en meer dan een test.

En de overwinning deed dan ook deugd, zo gaf hij aan op de webstek van de Belgische voetbalbond. "Het jaar starten met een overwinning doet deugd. We speelden gezond agressief."

De Flames komen donderdagnamiddag terug naar België. Vrijdag volgt om 11 uur een volgende training op het nationaal oefencentrum in Tubeke. Er volgen ook nog fysieke en medische testen.