"Competitie niet voldoende voor blijvend succes in de toekomst"

2017 kan het jaar van de Belgian Red Flames worden. Maar ook daarna moeten we natuurlijk nog blijven dromen van een betere toekomst voor het vrouwenvoetbal in België en daarbuiten. Ex-manager van de BeNe League Ingrid Vanherle stelt zich 1 belangrijke vraag.

"Ik hoop dat 2017 het jaar van het vrouwenvoetbal wordt in België en dat ze de eerste ronde gaan overleven", aldus gewezen Rode Duivelin Ingrid Vanherle bij De Bende van Annemie op Radio 1. "We zitten in die goede flow, maar ik maak me wat zorgen over wat na het EK."

"Ons plaatsen voor een WK? We moeten altijd ambities hebben, maar de competitie is op dit moment niet voldoende voor blijvend succes in de toekomst", klinkt het somber.

"De beste speelsters trekken naar het buitenland, maar de opvolging moet er zijn. Dus moeten de koppen bij elkaar worden gestoken om voor een goede competitie te zorgen."