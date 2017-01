7 op 9 voor de tegenstanders van de Belgian Red Flames

Danilo komt naar België: "Wil alles geven voor Standard" Danilo is op komst naar België. De jonge Braziliaanse middenvelder wordt in Luik verwacht voor een uitleenbeurt van zes maanden.

Onhoudbaar: Chelsea beseft het en kiest voor deze waanzinnige vervanger voor Courtois Chelsea FC beseft dat er een harde strijd om Thibaut Courtois aanbreekt. Real Madrid zet volgende zomer immers vol in op onze nationale nummer 1 en wil zich daar nu al tege...

En of de derby leeft: "Boeregem is coming", kippen in de dug-out, parodietjes en veel meer ... Zaterdag komen de buren van Zulte Waregem op bezoek bij KV Kortrijk. In de aanloop naar deze streekderby hebben de supporters van Essevee ingebroken in het stadion van KVK ...

Transfergeruchten 20/01: Danilo, Pereira, Ryan, Odjidja, Leya Iseka, ... Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Na het knallen van het vuurwerk kan nu ook de transfermarkt officieel worden open geknald. De hele maand moet u er bij ons niks van miss...

De pronostiek van de redactie: kan u ons verslaan met Gent vs. zijn zwarte beest en de clash Standard-Club Brugge? Voetbalkrant.com geeft elke week leuke prijzen weg via de prono en via het managerspel. Ook jij kan dit jaar in de prijzen vallen, als je tenminste de beste voorspellingen ...

Aimé Anthuenis juicht de transfer van Trebel toe: "Hij kan de redding zijn op dat onregelmatige middenveld" Aimé Anthuenis rekent Anderlecht pas sinds de komst van Adrien Trebel tot de titelfavorieten. De ex-coach van paars-wit vond het middenveld Tielemans - Dendoncker te onrege...

De pronostiek van... Brecht Dejaegere: "Club wint, bij Standard zijn er teveel transferzorgen" Net als vorig seizoen pakt Voetbalkrant.com uit met een pronostiek van de speeldag. Elke week neemt een smaakmaker van de Jupiler Pro League het op tegen onze redactie met ...

Lierse-coach Eric Van Meir over het trainerskerkhof in 1B: "Veel nervositeit in de bestuurskamers" Emilio Ferrera werd deze week ontslagen bij OH Leuven. Alleen Lierse, Union en Roeselare hebben in 1B nog steeds dezelfde coach als in het begin van het seizoen. Lierse-coa...

Chevalier gelooft nog in play-off 1: "Wat moet ik anders doen? Gewoon wat matchen spelen aan 80%?" Teddy Chevalier is terug bij KV Kortrijk en dat zullen ze geweten hebben. Hetgeen zeker niet veranderd is aan de Franse spits, is zijn drive en motivatie.